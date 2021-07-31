РИАМО - 31 июл. На портале «Узнай Москву» разместили виртуальный тур по Дому Наркомфина, все желающие могут посмореть 15 фотопанорам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пользователи могут увидеть интерьеры и планировку необычного здания. На фотопанорамах есть северный и южный входы, общественная гостиная, коммунальный и жилой блоки», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Все желающие смогут увидеть помещения, где были спортзал, столовая, клуб и детский сад. Кроме того, можно посмотреть на крыши коммунального и жилых блоков.

Дом Наркомфина отреставрировали в прошлом году. Специалисты провели ресторацию или воссоздали различные элементы фасадов здания, а также его первоначальный вид.

Кроме того, на портале можно посмотреть видеоэкскурсию с главным архитектором проекта реставрации данного здания Алексеем Гинзбургом.

Всего на портале «Узнай Москву» можно найти 164 пешеходных маршрута по мегаполису, 21 виртуальный тур, а еще есть видеоэкскурсии по 215 столичным зданиям.