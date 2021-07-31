РИАМО - 31 июл. На Калужском шоссе в новой Москве 5 человек пострадали в дорожной аварии, среди них была 16-летняя девочка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Происшествие случилось около 10:20 субботы на 72 км Калужского шоссе. Водитель самосвала столкнулся с попутно следующим автомобилем Ford. Последний, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

Все пострадавшие в аварии получили легкие травмы. Трое из них были в Ford, еще двое в Toyota.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Начата проверка.