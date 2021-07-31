РИАМО - 31 июл. За прошедшие сутки в столице умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, в городе с начала пандемии скончались 25 626 человек с Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В столице проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно в городских поликлиниках и пунктах вакцинации, которые расположены в общественных местах.

В скором времени в городе откроется диспансеризация для людей, перенесших коронавирус. Врачи после первичной диагностики будут направлять пациентов на вторичную диагностику, если это понадобится. В августе полноценно заработают поликлиники.

Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Сотрудникам столичных кафе пояснили, когда придется носить перчатки. Ранее в Москве отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Отмена обязательных QR‑кодов позитивно сказалась на обороте общепита в Москве. Данное решение повлияло и на повышение трафика в торговых центрах города.

- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.

- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.

- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.

- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.

- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.

- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.

- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.