РИАМО - 31 июл. В столичном транспортно-пересадочном узле «Некрасовка» началась подготовка к монтажу фасадно-декоративных элементов и витражей здания спорткомплекса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На юго-востоке Москвы в составе ТПУ «Некрасовка» строится спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и открытой зоной воркаута. Сооружение площадью более 21 тыс. кв. м расположится напротив здания ТПУ на пересечении улиц Покровская и Рождественская», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на сегодняшний день это будет самый крупный спортивный объект в Некрасовке.

По его словам, уже смонтировано 65% металлоконструкций покрытия кровли, рабочие начали монтировать ограждающие конструкции здания, а это является этапом подготовки к монтажу фасадно-декоративных элементов и витражей.

Заммэра добавил, что в активной фазе находятся работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей и черновые отделочные работы.

«В состав спорткомплекса войдет 12 функциональных зон. Здесь будет организован учебно-тренировочный процесс, будут проводиться соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта – баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу и гандболу», – перечислил Бочкарев.

Он уточнил, что также в спорткомплексе планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а еще зал единоборств.

Как отметил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов, на подземном этаже объекта запланировано разместить блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бытовые и технические помещения, на первом – бассейн, крытый каток, гимнастический зал и зал единоборств, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медблок.

«На втором этаже оборудуют универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка, на третьем этаже – административные помещения», – добавил Загрутдинов.

По его словам, зал для занятий экстремальными видами спорта на новом объекте включает в себя скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размерами 60х30 м. Также в спорткомплексе будут бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания и лаборатория химического анализа воды.

Он подчеркнул, что услугами нового спорткомплекса в Некрасовке смогут свободно пользоваться маломобильные граждане. Для их удобства на объекте создадут безбарьерную среду и оборудуют парковочные места.