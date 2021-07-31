РИАМО - 31 июл. Тезис о заражении коронавирусной инфекцией из-за вакцинации противоречит банальной логике, сообщил главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — отметил Проценко в интервью РБК.

Он подчеркнул, что полноценно вакцинированным от Covid-19 можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Но после первой прививки люди обычно расслабляются, хотя иммунитет в организме еще не успел сформироваться.

Власти Москвы отметили улучшение ситуации с Covid-19. В связи с этим отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах города.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Сотрудникам столичных кафе пояснили, когда придется носить перчатки. Ранее в Москве отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Отмена обязательных QR‑кодов позитивно сказалась на обороте общепита в Москве. Данное решение повлияло и на повышение трафика в торговых центрах города.

- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.

- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.

- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.

- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.

- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.

- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.

- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.