РИАМО - 31 июл. В Москве с 1 по 31 августа услуга ветеринарной помощи на дому в ночное время станет дешевле в 2 раза, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выезд спецавтомобиля по городу по-прежнему стоит 1180 рублей. Владельцу заболевшего питомца нужно будет оплатить приезд специалистов, а также ветеринарную услугу по дневным расценкам. В городе в августе ночной наценки не будет.

Столичные специалисты на выезде оказывают всю необходимую помощь домашним питомцам, в том числе могут сделать прививку и несложную хирургическую операцию. На сегодняшний день в распоряжении у ветслужбы есть 11 спецавтомобилей.

Для того, чтобы воспользоваться услугой ветеринарной помощи на дому, нужно позвонить по телефону: +7 (495) 612-04-25.