РИАМО - 31 июл. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего конфликта в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в ТЦ на Верхней Красносельской улице. Прибывшие на место полицейские задержали несколько человек.

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

По сообщению СМИ, 30 июля в торговом центре «Тройка» в столице произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, в ней принимали участие иностранцы. Полиция задержала порядка 30 человек.