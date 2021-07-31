РИАМО - 31 июл. Экипаж Международной космической станции сообщил, что в камере модуля «Звезда» на МКС давление упало до 154 мм рт. ст., там происходит утечка воздуха из-за трещины, сообщает Газета.ru.

Весной этого года во время активной фазы работ, которые направлены на устранение причин утечки воздуха, давление в камере было в районе 405 мм рт. ст.

В марте космонавты закончили ремонтно-восстановительные работы в модуле, они покрыли герметиком 2 трещины на станции, но затем давление все равно продолжало падать.

Небольшая утечка воздуха на космической станции случилась в сентябре 2019 года. Примерно через год экипаж 2 раза закрывал люки в модулях, чтобы проверить их герметичность. Таким образом, космонавты выяснили, что место утечки расположено в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Для выяснения причин утечки воздуха на МКС РФ И США создали совместную рабочую группу.