РИАМО - 31 июл. Девочка 2020 года рождения утонула в пруду на территории частного загородного клуба в поселении Московский ТиНАО столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным, ребенок находился на территории клуба с родителями, которые на непродолжительное время оставили его без присмотра», - отметила Иванова.

Следователи работают на месте происшествия, также проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии. В рамках расследования дела допрашиваются родители.

Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, начата проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.