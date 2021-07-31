РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В Калужской области проводят проверку по факту смерти при пожаре супружеской пары из Подольска, сообщается на сайте СУ СК РФ по Калужской области.

Процессуальную проверку организовали по факту смерти двух лиц при пожаре в Износковском районе.

По предварительным данным, в ночь на 28 июля в деревне Собакино Износковского района загорелся частный жилой дом. В результате пожара погибли супруги из Подольска 1943 и 1945 годов рождения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.