РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске в субботу пройдут выступления детей-каратистов, сообщает администрация парка.

Показательное выступление воспитанников детской группы карате-киокушинкай от спортивно-оздоровительного центра «Карат» пройдет на танцевальной веранде с 11:30 до 12:00.

С 12:00 до 13:00 все желающие смогут позаниматься английским языком на поляне у фонтана. С 14:00 до 18:00 в парке проведут мастер-классы по макияжу на полянке справа от сцены.

С 15:00 до 16:00 пройдет концерт Евгения Смирнова на танцевальной веранде. Также с 15:00 до 21:00 дети смогут поиграть в лазертаг на поляне возле памятника Лермонтову.

С 8:00 до 21:00 можно будет потанцевать аргентинское танго на верхней баллюстраде центральной аллеи вдоль Парадного проезда.

Также в этот день работают аттракционы, тир, батут, проводят катание на лошадях, машинках, можно посетить 5D-кинотеатр.