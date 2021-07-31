РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Жителей Подольска приглашают в субботу в парк им. Виктора Талалихина на встречу с представителем администрации округа и проектировщиками, сообщает администрация парка.

В парке в 15:00 возле спортивной площадки пройдет встреча участников общественного совета парка и председателя комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергея Цаплинского.

Вместе с проектировщиками Цаплинский ответит на интересующие жителей вопросы по проходящей в настоящее время реконструкции парка.

Принять участие во встрече могут все желающие.