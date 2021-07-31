РИАМО - 31 июл. С марта следующего года в России государственные и частные медклиники обяжут оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей серьезных заболеваниях, при которых нельзя управлять авто. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о людях с плохим зрением, неработоспобностью конечностей, алкоголизмом, наркоманией и другими заболеваниями.

В таком случае Госавтоинспекция будет приостанавливать действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья. В том случае, если диагноз подтвердится, то водителя лишат прав управления транспортным средством.

Медсправки, нужные для получения и продления водительских прав в России, не надо будет предъявлять в ГИБДД. Минздрав будет предоставлять данные документы в электронном виде.

МВД совместно с Минздравом доработали проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», в котором прописано создание новой информационной системы, где будут храниться электронные медсправки, нужные для обмена и получения водительских прав.

За 10 лет (срок, на который выдается водительское удостоверение) у водителя могут выявить заболевание, являющееся противопоказанием для вождения, но ГИБДД об этом не сообщают, а это создает угрозу безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день таких водителей выявляют в основном случайно. Например, при расследовании дорожной аварии следователь запрашивает у Минздрава данные о водителе и выясняет, что тот стоит на учете у нарколога.

За 3,5 года подразделения ГИБДД в стране на основании решения судов аннулировали 16,2 тыс. водительских прав у людей, которые имели медицинские противопоказания.