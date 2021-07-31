РИАМО - 31 июл. На Филевской линии Московского метрополитена для пассажиров заработает Face Pay, данную систему начинают тестировать, в этой работе принимают участие 1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay — с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская», — отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пассажиры городской подземки, которые хотят принять участие в тестировании системы Face Pay, могут оставить заявку по ссылке.

При оплате проезда с помощью системы Face Pay следует проходить через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер. Для пассажиров, которые используют Face Pay, работает бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе.

Персональные данные участников тестирования надежно хранятся и никому не передаются. Также в любой момент пассажир может отказаться от участия в тестировании системы.

Столичный метрополитен является лидером по числу способов оплаты проезда. Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным.

Такой способ оплаты могут выбрать десятки тысяч жителей мегаполиса, следящих за трендами и любящих современные технологии.

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