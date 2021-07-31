РИАМО - 31 июл. В Клину на новой 45 площадке «Мегабак» в торжественной обстановке состоялось подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на площадке между министерством жилищно-коммунального хозяйства региона, администрацией городского округа Клин и компанией-переработчиком «Гриндэй», сообщает пресс-служба МинЖКЖ Подмосковья.

Предприятие «Гриндэй» работает на рынке уже свыше 9 лет. За это время оно стало одной из крупнейших компаний-переработчиков электробытовых отходов. После того, как на предприятие поступает сломанная бытовая техника, ее разбирают на детали, затем их перерабатывают. Вторичное сырье передают заводам-изготовителям.

«Мы уверены, что данная площадка будет пользоваться популярностью у местных жителей. Компания-переработчик по мере заполнения баков будет незамедлительно забирать отходы с площадки и перерабатывать их во вторичное сырье, тем самым помогая сохранять чистую экологию в Подмосковье», - сообщил заместитель министра ЖКХ Подмосковья Дмитрий Чинихин.

Как отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская, появление площадки «Мегабак» стало результатом взаимодействия бизнеса и округа, общественных организаций и людей, которые переживают за экологическое состояние в округе.

В свою очередь, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова отметила, что именно благодаря слаженной работе общественности с властью удалось открыть юбилейную площадку «Мегабак».

Проект «Мегабак» был запущен губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в конце 2019 года. Площадки для сдачи КГМ являются частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».