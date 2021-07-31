РИАМО - 31 июл. В субботу на территории Москвы и Московской области будет переменная облачность без осадков, температура воздуха может подняться до плюс 29 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице будет плюс 26-28 градусов, в Подмосковье - плюс 24-29 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление - 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет 40%.

У метеозависимых жителей региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями при такой погоде могут быть головные боли, а также внезапные скачки артериального давления.