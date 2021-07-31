РИАМО - 31 июл. В рамках нацпроекта «Образование» строительство нового объекта на улице Калинина в Наро-Фоминске планируют завершить в августе 2021 года, работы идут по графику, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время объект готов на 90%. Сейчас на площадке задействовано более 190 рабочих. Ведется отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, комплексное благоустройство территории. Необходимые материалы и оборудование закуплены, ведется поставка мебели», - сказал министр Стройкомплекса региона Владимир Локтев.

В новом четырехэтажном здании школы появятся современные просторные учебные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком, а также необходимые административные и вспомогательные помещения.

Кабинеты для начальной школы с помещениями для кружковой работы и группами продленного дня будут находиться в отдельном блоке.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Здесь оборудуют стадион с беговыми дорожками, игровые и физкультурно-спортивные площадки, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Строительство ведется по госпрограмме за счет средств бюджета.