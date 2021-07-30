РИАМО - 30 июл. Прокуратура ЦАО Москвы возбудила административное дело в отношении 29-летнего мужчины за возбуждение ненависти, а равно унижение человеческого достоинства, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали, что стендап-комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру после его шутки о русских и фекалиях.

Прокуроры установили, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Видеозапись данных высказываний была размещена в открытом доступе в Сети.

В ближайшее время административный материал будет направлен в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.