РИАМО - 30 июл. Пострадавшие граждане ЖК «Малая Истра», ЖК «Единый стандарт» в Одинцове, ЖК «Ривер Клаб» в Дубне и ЖК «Восточный» в Звенигороде смогут рефинансировать свои ипотечные кредиты по специальной программе в банке Дом.РФ, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Ранее между банком и Фондом защиты прав дольщиков Московской области была достигнута договоренность о снижении ставки по кредитам для дольщиков объектов, завершением строительства которых занимается подмосковная организация.

«Когда жилые комплексы только признавались проблемными, рефинансировать кредиты дольщики не могли, потому что банки не вели реструктуризацию займов по данным объектам. Теперь такая возможность есть, в нашем случае через механизмы банка Дом.РФ. Как только Арбитражный суд выносит решение и передает полномочия по определенному ЖК Фонду Московской области, с этого момента банк Дом.РФ готов рассматривать рефинансирование ипотечных кредитов наших дольщиков. Создана специальная страница для пострадавших граждан Московской области на нашем портале. Там все прописано, куда обращаться, как оформлять заявления, какие документы надо приложить, также сотрудники Фонда Московской области помогают с консультациями», - сказал директор подмосковного Фонда Вячеслав Бетин.

Ранее чуть более чем за год деятельности Фонда Московской области рефинансировать свои кредиты уже смогли дольщики 13 проблемных объектов, таким образов у более 5000 граждан была возможность снизить свое долговое бремя.