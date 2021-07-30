РИАМО - 30 июл. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что причиной несанкционированного включения двигателей модуля «Наука» на МКС мог стать человеческий фактор. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лабораторный модуль «Наука» состыковался с Международной космической станцией 29 июля. Позже стало известно о незапланированном включении двигателей аппарата.

«Наука» играет ключевую роль в работе МКС. Модуль необходим для проведения научных экспериментов и расширения функциональных возможностей космической станции.

В создании модуля «Наука» принимала участие Ракетно-космическая корпорация «Энергия».