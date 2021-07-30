РИАМО - 30 июл. Права почти 120 граждан, купивших квартиры в ЖК «Экоград Обухово», расположенного в Богородском городском округе, восстановит подмосковной фонд защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба фонда.

Ранее Наблюдательный совет федерального Фонда дольщиков принял решение о завершении строительства объекта и выделении необходимых денежных средств.

Всего в состав жилого комплекса входит 10 домов, расположенных по адресу: городское поселение Обухово, поселок Обухово, улица Школьная дом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11.

Застройщик ООО «Зордекс» признан банкротом, что дало возможность применить к данному объекту механизм федерального Фонда дольщиков и завершить реализацию объекта. Всего региональному Фонду предстоит построить 12 тыс. кв. м и вручить ключи от квартир пострадавшим дольщикам до конца 2023 года.