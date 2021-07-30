РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с активом Серпухова и соседних городских округов. На встрече рассматривался ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием региона и решением проблем, на которые чаще всего обращают внимание жители. В обсуждении приняли участие руководители органов местного самоуправления, общественные деятели, гражданские активисты.

«Здесь присутствуют люди очень активные, неравнодушные, ответственные. Мы собрались для того, чтобы консолидировать свои усилия. Здравоохранение, благоустройство, ЖКХ - это темы, которые наиболее часто озвучивают наши жители. Здесь нужно обеспечивать перемены», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность конструктивного диалога, в ходе которого достигается доверие и взаимопонимание.

«Доверие можно получить, только когда есть команда, поступки, достижения, перемены. Развитие твоего любимого двора, города - то, чем мы стараемся заниматься. Я рассчитываю, что мы сможем добиться доверия, чтобы дальше реализовывать программу, которая важна для каждого человека», - отметил Воробьев.

Здравоохранение в приоритете

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В ходе встречи были затронуты актуальные для ряда муниципалитетов проблемы. В частности, жители обратили внимание на вопросы, связанные с реконструкцией пешеходного моста через железную дорогу, благоустройством набережной реки Нары и строительством многопрофильного стационара в Серпухове.

«Знаем, что здесь нужен стационар. Подходим аккуратно к проектированию. Будем стараться найти источники для того, чтобы его построить. Здравоохранение - наш приоритет. На это мы направляем деньги и ресурсы, в том числе интеллектуальные. Еще одна задача - поменять все аналоговое оборудование на цифровое. Слышим запрос жителей, что здравоохранение в Подмосковье должно быть на другом уровне, и мы с этим солидарны», - сказал Воробьев.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова уточнила, что в Серпухове ведется строительство поликлиники на 700 посещений в смену. Возведение стационара находится в стадии проработки.

«В настоящий момент потребность в оказании стационарной медицинской помощи жителям Серпухова полностью обеспечена. В то же время мы понимаем, что стационары располагаются в приспособленных помещениях по проектам 50-60-х годов и не соответствуют нормам санитарных правил. Поэтому нами рассматривается вопрос по включению в программу на 2023 год проектно-изыскательских работ на многопрофильный стационар. Под него уже выделен земельный участок в 10 тыс. кв. м», - сказала Стригункова.

Воробьев добавил, что с учетом большого количества вопросов, поступающих по теме здравоохранения, принято решение два раза в месяц проводить встречи главных врачей государственных медицинских организаций Подмосковья с жителями.

«Мы ввели такую практику. Первые встречи уже дают результат. Начинает формироваться взаимопонимание, развязываются те узлы, проблемы, которые очень долго беспокоили людей. Много обратной связи не бывает. Наша задача - активно вести диалог с жителями», - подчеркнул губернатор.

Города будут меняться

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На встрече также поднимался ряд других вопросов. В частности, речь шла о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Молоди и обустройстве детской игровой площадки у храма в городском округе Чехов, установке пяти игровых площадок в парке культуры и отдыха имени Н. Островского и переносе сроков строительства Дома культуры в городском округе Ступино, реконструкции спортивного стадиона «Протва» в Протвине, реализации проекта по очистке водных объектов в Озерах.

«Все города и населенные пункты Подмосковья будут меняться однозначно. Для этого есть необходимый ресурс. Нужно больше пешеходных маршрутов, чистых озер и велосипедных дорожек. Я надеюсь, что жители также будут вносить свой вклад в благоустройство. То, что было год назад с полигоном «Лесная», уже не повторится. Мы прошли этот тяжелый этап при поддержке президента. То, что сейчас происходит с рекультивацией полигонов, - мы раньше об этом и мечтать не могли», - сказал Воробьев.

Также прозвучали вопросы от жителей городского округа Кашира. Их озвучила председатель муниципальной общественной палаты Светлана Калиновская. Речь шла о благоустройстве набережной и возрождении градообразующего предприятия - Каширской ГРЭС.

«У нас есть такие проекты, которые без личного участия губернатора просто бы не решились в нашем городском округе. Первое - это, конечно, набережная, она нужна всем нам, мы о ней мечтали. Теперь понимаем, что это не просто мечта, а реальность, которая обязательно будет. И возрождение нашего градообразующего предприятия - Каширской ГРЭС. Сейчас мы понимаем, что предприятие будет модернизироваться, значит, жизнь городского округа продолжается. За это огромное спасибо нашему губернатору. Я очень рада, что именно Андрей Юрьевич Воробьев возглавил региональный список «Единой России», - сказала по итогам встречи Калиновская.

Не сбавлять темп

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов обратил внимание на результаты проделанной работы по решению проблем, с которыми жители обращаются в адрес губернатора.

«За последние годы сделано немало - в Серпухове с 2018 года построены две школы и три пристройки к зданиям образовательных учреждений в общей сложности на 1,8 тыс. мест, а в 2020 году сдан в эксплуатацию ФОК с 25-метровым плавательным бассейном. В Чехове при участии партии «Единая Россия» в прошлом году была завершена реконструкция стадиона «Химик», а в рамках проекта «Здоровое будущее» партия помогла открыть фельдшерско-акушерские пункты в селе Дубна и деревне Манушкино», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в рамках партийного проекта «Культура малой родины» был произведен капитальный ремонт Дома культуры в микрорайоне Ожерелье в Кашире, а также завершена реконструкция спортивного клуба «Кашира» имени Николая Елисеева - одного из самых старейших учреждений города.

«Наша задача - не сбавлять темп, обеспечивая дальнейшие позитивные перемены. На это нацелена работа губернатора и его команды», - заключил Брынцалов.

Люди чувствуют перемены

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Участник встречи Александр Коган отметил, что все прозвучавшие вопросы взяты на особый контроль.

«Сегодня самые топовые вопросы были озвучены лидерами общественного мнения из каждого муниципального образования. По каждому вопросу будет поиск решения. Некоторые были решены уже сегодня. Например, по строительству детской поликлиники в Чехове, Дома культуры в Михневе Андрей Юрьевич уже дал конкретные поручения», - сказал Коган.

Он подчеркнул, что людей сейчас больше всего интересуют точечные проблемы, которые влияют на качество именно их жизни.

«Есть общие темы, которые объединяют все муниципалитеты: это вопросы благоустройства, газификации, здравоохранения, строительства или ремонта учреждений культуры, нехватка сотрудников с рабочими специальностями. Обращений становится больше, потому что люди чувствуют перемены. Они видят, что проблемы решаются в соседних муниципалитетах, в соседних дворах. Они обращаются, чтобы и у них были решены такие же проблемы, верят в то, что это произойдет», - подчеркнул Коган.

В настоящее время по инициативе «Единой России» идет активное обсуждение программы развития Московской области на ближайшие пять лет. Жители могут принять участие в формировании программы, высказать свою позицию, определить, каким они видят Подмосковье в скором будущем.

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