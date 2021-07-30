РИАМО - 30 июл. Партию поддельных кроссовок Adidas Yeezy Boost 350 весом почти 4 т задержали на Можайском таможенном посту в Подмосковье. Ущерб правообладателю оценивается в сумму более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба Московской областной таможни.

В транспортном средстве, прибывшем из Беларуси, находилось более 4,5 тыс. пар кроссовок, схожих с Yeezy Boost 350. Ущерб от нарушения авторских прав компания Adidas AG оценила в сумму свыше 40 млн рублей.

Партия кроссовок изъята из оборота, возбуждено дело об административном правонарушении.

В ведомстве отметили, что всего с начала года таможенниками выявлено почти 12 тыс. поддельных пар данной модели кроссовок общим весом более 9,5 т.

Так, на прошлой неделе Мособлтаможня выявила более 7 тыс. поддельных кроссовок Adidas Yeezy Boost 350. Ущерб, нанесенный правообладателю, оценили более чем в 60,5 млн рублей.