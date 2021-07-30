РИАМО - 30 июл. Права более чем 200 дольщиков ЖК «Шепчинки» в Подольске будут восстановлены, жители получат свои квартиры, предстоит возвести 2 дома, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Дома располагаются в микрорайоне Шепчинки, на улице Пионерской, дом 15, корп 1 и на улице Ватутина дом 54.

Как отметил директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Вячеслав Бетин, на сегодняшний день сотрудники фонда готовят документы по данному объекту.

«Согласно предварительному графику, выход на строительную площадку намечен на первый квартал 2022 года, техническое обследование планируется провести в ноябре 2021 года, в конце года запустим проектно-изыскательские работы. Также договорились с дольщиками о механизмах взаимодействия и информирования в рамках проекта», - сказал Бетин.

Общая площадь домов составит 28 тыс. кв. м. Застройщик-банкрот ООО «РПК» остановил строительство в 2008 году на уровне 45% готовности в среднем по объекту.

Финансирование на завершение жилого комплекса уже выделено, оно рассчитано из средств регионального и федерального бюджетов в пропорции 30% на 70% соответственно.