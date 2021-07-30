РИАМО - 30 июл. Газовики провели 3 тыс. встреч по вопросам социальной газификации с жителями Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Встречи проходили в более чем 40 городских округах. Их проводят 90 специализированных сотрудников «Мособлгаза», которые не только рассказывают о программе Социальной газификации, но и помогают рассчитать стоимость комплексного договора и заключить его, консультируют по подбору оборудования.

«Специалисты продолжают обрабатывать заявки жителей Подмосковья на заключение комплексного договора по программе Социальной газификации. В «Мособлгаз» поступило более 40 тыс. заявок на комплексный договор, подключено более 430 домовладений, более 1,2 тыс. жителей уже пользуются газом», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он отметил, что новая президентская программа «Социальная газификация» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2 917 населенных пунктах.

Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.