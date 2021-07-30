РИАМО - 30 июл. Сельскохозяйственная микроперепись будет проведена в период с 1 по 30 августа 2021 года по всей России, в Подмосковье в рамках переписи насчитывается порядка 755 тыс. объектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский отметил, что больше всего этих объектов расположено в 10 городских округах.

«Сельскохозяйственная перепись сегодня – единственный источник наиболее полных данных о сельском хозяйстве и его ресурсах. В рамках переписи этого года в Подмосковье насчитывается порядка 755 тыс. объектов. Из них 733 тыс. - личные подсобные хозяйства, 15,7 тыс. - некоммерческие товарищества, 2,6 тыс. - фермерские хозяйства, а также 3,6 тыс. - индивидуальные предприниматели – сельскохозяйственные организации», - сказал Сергей Воскресенский.

Объект переписи – юридическое или физическое лицо, являющееся собственником, пользователем или арендатором земельного участка для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющее сельскохозяйственных животных.

«В Московской области объекты переписи находятся на территории каждого городского округа. Наибольшее число точек расположено в 10 городских округах, таких как: Раменский, Дмитровский, Можайский, Истра, Солнечногорск, Рузский, Клин, Чехов, Орехово-Зуево и Ступино. В сумме – это половина объектов переписи Подмосковья», - отметил Сергей Воскресенский.