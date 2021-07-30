РИАМО - 30 июл. В этом году на территории Московской области по программе капитального ремонта отремонтировано 1 150 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В остальных многоквартирных домах, попавших в программу, произведут ремонт фасадов, кровли, заменят инженерные системы, отремонтируют подвальные помещения и фундамент. Также в рамках работ установят общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью поменяют устаревшее лифтовое оборудование.

«В рамках плана реализации программы капремонта будет проведен ремонт более 7,8 тыс. домов на сумму порядка 60 млрд рублей. Срок окончания действия трехлетних договоров – 30 декабря 2022 года», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов.

Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт в 13, 7 тыс. домах. Улучшены жилищные условия порядка 2 млн жителей области.

«Треть плана 2021 года выполнена. Работы проходят в соответствии с графиками производства работ. К концу года будет капитально отремонтировано 3 044 дома», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

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