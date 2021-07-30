РИАМО - 30 июл. В пятерку самых популярных музеев Подмосковья у пенсионеров вошли музей-усадьба Архангельское, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», музей истории русского платка и шали, музей-заповедник «Зарайский кремль», Главный храм Вооруженных Сил РФ в комплексе «Патриот», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В Подмосковье насчитывается более 150 различных музеев. К примеру, в Архангельском можно посетить 3 вида европейских парков — французский, итальянский и английский. В доме представлены собрание сочинений Гомера, выпущенное в XVIII веке, а также 400 картин из собрания князя Юсупова. В 2020 году усадьбу посетили более 500 тыс. туристов.

А в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» насчитывается более 180 тыс. экспонатов. В собрании музея присутствуют объекты, интересные людям разных профессий. Отличительная черта МВК «Новый Иерусалим» - скрупулезная подготовка к каждой выставке.

Зарайский кремль является самым маленьким кремлем в России. Памятник русского оборонного зодчества относится к первой трети XVI века. В 2013 году он разделил с Коломенским кремлем первое место в конкурсе «Символ Подмосковья».

Музей истории русского платка и шали открыли на основе Павловопосадской фабрики, которая свыше 150 лет создает всемирно известные платки и шали из шелка и шерсти. В музее также проводится мастер-класс по набойке рисунка на ткань.

Главный храм Вооруженных Сил РФ построен в честь 75-летия Великой Победы. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории страны. Храм опоясывает уникальный музейный комплекс «Дорога памяти» с иммерсивными залами. В галерее протяженностью 1418 шагов подробно рассказана история каждого дня Великой Отечественной войны.

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