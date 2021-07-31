РИАМО - 31 июл. Проведение торжественных церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля возобновляется с субботы. Об этом сообщает пресс-служба ФСО России.

Церемонии приостановили 10 июля из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в Москве.

Развод пеших и конных караулов Президентского полка проводится на Соборной площади Кремля с 2004 года. В основу программы входят динамичные перестроения военнослужащих в разные фигуры, показ уверенного владения оружием при выполнении строевых приемов.

Президентский полк - уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. Также военнослужащие несут службу около Вечного огня у Кремлевской стены.​