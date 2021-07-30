РИАМО - 30 июл. За 2 дня тестирования системы дистанционного голосования в Москве свой выбор сделали 142 907 человек, около 10% людей воспользовались функцией отложенного выбора, которая позволяет вернуться назад к ранее открытому бюллетеню, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Около 10% участвующих в тестировании московской системы для выборов воспользовались функцией отложенного выбора», - сказал Венедиктов.

За тестовым онлайн-голосованием следили разработчики и члены общественного штаба. В частности, специалисты оценивали бесперебойность работы системы при больших нагрузках.

Пробное голосование проходило 29 и 30 июля. Участникам предложили ответить на 2 вопроса: об обязательной вакцинации от коронавируса представителей ряда общественно значимых профессий, а также о приоритетных направлениях развития личного или городского транспорта в Москве.

Систему планируют использовать на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Для участия в дистанционных выборах совершеннолетним москвичам с полной учетной записью на сайте мэра Москвы нужно будет пройти предварительную регистрацию. Ее запустят 2 августа в 00:00, а завершат 13 сентября в 23:59.

Ранее специалисты сообщали, что система успешно справляется с нагрузкой и атаками хакеров.