РИАМО - 30 июл. Пожар в кафе рядом со станцией метро «Коньково» на юго-западе Москвы потушили на площади 30 кв. м, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в кафе на Профсоюзной улице. Огонь охватил почти всю площадь объекта. На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.

По предварительным данным, люди успели эвакуироваться. Пострадавших нет.

Как уточнили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, возгорание ликвидировали в 21:12. В момент инцидента людей в здании не было.