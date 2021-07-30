РИАМО - 30 июл. Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым в финале Олимпиады-2020 в миксте, сообщает Газета.ru.

В матче за выход в финал Веснина и Карацев одержали победу над сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем. Павлюченкова и Рублев обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио.