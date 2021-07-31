РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В субботу подольский музыкант Евгений Смирнов в парке имени Талалихина представит свою программу к 240-летию округа.

Музыкант сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в 15:00 на танцевальной веранде парка им. Талалихина состоится концерт «Подольск, тебе пою я эти песни». В программе прозвучат песни о городе, стихи и лирические композиции в исполнении Смирнова.

Концерт будет проходить в преддверии юбилея округа и будет посвящен 240-летию Подольска.