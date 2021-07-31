РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Гости Музея техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске с субботы смогут покататься на мини-танке, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Аттракцион «Танкодром» на территории музея возобновляет работу. Посетители смогут прокатиться на оборудованной трассе на мини-танке.

Это увлекательный и безопасный аттракцион для тех, кто интересуется техникой и историей, это захватывающая гонка на самом необычном транспорте в мире – мини-танках, построенных по мотивам легендарных боевых машин.

Управление мини-танком простое и интуитивное, осуществляется при помощи двух рычагов по бортам с тремя положениями (ход, нейтраль и задний ход) – похожим образом это происходит и на настоящих танках.

Музей техники Вадима Задорожного – это крупнейший в Европе частный музей исторической техники. Здесь собраны раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, мотоциклы, ретроавтомобили, железнодорожный транспорт, образцы авиации и космические объекты. Значительная часть коллекции прошла реставрацию, находится на ходу и регулярно принимает участие в различных исторических реконструкциях.

В музее периодически проводятся тематические мероприятия, лекции и встречи с летчиками пилотажных групп.