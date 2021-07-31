РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Любительские команды Подольска с субботы смогут сразиться в футбольном турнире «Короли дворовых площадок», сообщает пресс-служба ФК «Витязь».

С 31 июля по 28 августа в различных районах Подольска пройдут 6 захватывающих турниров дворовых команд под общим названием «Короли дворовых площадок». Каждый матч будет проходить 7 минут или до 3 забитых мячей. Подольская Федерация футбола в очередной раз предлагает дворовым командам бросить вызов соседнему двору, улице и принять участие в турнире «Короли дворовых площадок». Участие бесплатное.

Для участия необходимо выбрать свою возрастную группу (до 14, 16 или 20 лет) и зарегистрироваться в сообществе «Футбол в Подольске: до 14, 16, 20 лет» в соцсети «ВКонтакте». Турниры будут проходить в субботу в Центральном микрорайоне, 7 августа – в микрорайоне Климовск, 14 августа – в микрорайоне Львовский, 21 августа – в микрорайоне Силикатная, 28 августа – в микрорайоне Кузнечики.

Все турниры будут начинаться в 10:00. За 30 минут до старта команды должны будут пройти регистрацию у судейского столика.