РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 июл. В субботу в Королеве пройдет благотворительная акция помощи бездомным животным, сообщается в Instagram-аккаунте благотворительного фонда «Зоодом».

Во время акции можно принести вещи и продукты для помощи приюту для животных. Вещи примут волонтеры в гипермаркете «Глобус» с 10:00 до 22:00.

Приюту нужны гречневая и рисовая крупы, куриные желудки, сердечки и шейки, консервы и сухой корм для кошек и собак, лечебные корма, ошейники, игрушки, переноски и многое другое.

Точный список нужд можно получить у волонтеров.