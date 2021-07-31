РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Интерактивный кукольный спектакль для детей «Лиса и Кот» покажут в парке подмосковного Красногорска в субботу, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Показ пройдет на сцене детского городка «Сказочный» в 18:00. Посмотреть спектакль можно бесплатно.

«Спектакль «Лиса и Кот» - веселая русская народная сказка с бубенцами и топотушками, с играми и хохотушками и с яркими, большими, очень симпатичными куклами», - добавляется в сообщении.

Особый домашний уют придают вязаные вручную декорации, которые украшают деревенский домик на лесной опушке, где живет сказка.