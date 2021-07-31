РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. В Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Люберецкой областной больницы в субботу пройдет день открытых дверей, посвященный профилактике и диагностике новообразований кожи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Все желающие смогут пройти осмотр и получить рекомендации онкодерматолога. Направление и предварительная запись не требуются. Обследование будет проводиться с помощью дерматоскопа. Этот аппарат позволяет фиксировать новообразования в режиме макро- и микросъемки, а также автоматически определять патологические области. При наличии соответствующих показаний будут проведены дополнительные исследования – УЗИ и рентген.

«В люберецком центре есть все необходимое для диагностики онкопатологий различных локализаций. При выявлении патологического процесса все пациенты будут прикрепляться к нашему ЦАОП для дальнейшего оказания медицинской помощи. Центр оснащен современным оборудованием, здесь имеется все необходимое для оказания помощи онкологическим пациентам, включая людей пожилого и старческого возраста», – сказал заведующий ЦАОП в Люберцах Владислав Цуркан.

Он отметил, что в составе больницы также функционирует отделение радиотерапии, где специалисты проводят пациентам лучевую терапию злокачественных опухолей кожи различных локализаций.

Пройти исследование для раннего выявления онкологического заболевания кожи можно в Люберецкой больнице 31 июля с 9:00 до 12:00 по адресу: улица Назаровская, д. 3, 4 этаж, поликлиника №6.