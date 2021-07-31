РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. Посетители Наташинского парка городского округа Люберцы в выходные могут испытать себя в силовом спорте, в субботу стартует спортивно-развлекательный проект «Арм-выходные».

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО», «Люберецкая сила» и ОФСОО «Федерация силового экстрима России» по Московской области, при поддержке администрации г.о. Люберцы и МУ «Парк культуры и отдыха».

РОО «РосМолСпорт Московской области» и «Люберецкая сила» приглашают горожан и гостей Люберец на открытие нового спортивно-развлекательного проекта «Арм-выходные». Он стартует 31 июля в 12:00 в парке «Наташинские пруды» на площади между водоемами. В рамках мероприятия посетители парка смогут проверить свои силы в увлекательном силовом виде спорта армрестлинг вместе с атлетами ОФСОО «Федерация силового экстрима России.

Все участники будут награждены грамотами. Также всех присутствующих ждет яркая концертная программа от лауреатов различных международных конкурсов и зрелищные экстремальные силовые номера от лидеров ОФСОО «Федерация силового экстрима России» и РОО «РосМолСпорт Московской области».