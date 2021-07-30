РИАМО - 30 июл. Реконструкция ВЗУ-1 в Одинцовском округе позволила обеспечить качественной водопроводной водой 25 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода». Она призвана обеспечить население качественной водой из централизованных источников водоснабжения.

До 2024 года чистую питьевую воду получат еще 700 тыс. жителей Московской области.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей Подмосковья. Для этого было построено и модернизировано около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в регионе выросла с 83,2% до 92,4%.