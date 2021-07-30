РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. Пункт вакцинации от коронавируса в Домодедовской центральной городской больнице на улице Пирогова прекратит круглосуточную работу с 1 августа, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Круглосуточную работу продолжат пункты по адресам: микрорайон Авиационный, улица Ильюшина, дом 13/19 и в селе Растуново, улица Мирная, строение 7.

Без предварительной записи вакцинироваться можно в МФЦ на улице Советская, дом 19/1 с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. Также по субботам с 10:00 до 14:00 пункт вакцинации работает в парке «Елочки».

По предварительной записи привиться можно в поликлиниках микрорайона Авиационный, Растуновской, Белостолбовской, Востряковской, Гальчинской, Константиновской и Ямской амбулатории. Записаться можно в личном кабинете на портале Госуслуг Московской области, а также по телефонам: 8(800)550-50-30 или по номеру 122.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Сотрудникам столичных кафе пояснили, когда придется носить перчатки. Ранее в Москве отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Отмена обязательных QR‑кодов позитивно сказалась на обороте общепита в Москве. Данное решение повлияло и на повышение трафика в торговых центрах города.

- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.

- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.

- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.

- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.

- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.

- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.

- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.