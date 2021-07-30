РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев и депутат окружного совета депутатов Михаил Мурзаков провели встречу с трудовым коллективом предприятия «RETAL» в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«RETAL» уже более 20 лет предлагает решения для клиентов в области полимерной упаковки. Компания развивает индустрию в 10 странах на 19 производственных площадках, география продаж насчитывает более 70 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Предприятие внедряет собственные уникальные разработки и сервисную поддержку в области производства полимерной упаковки.

«Уникальное предприятие, которое успешно работает на территории городского округа. Таких в России всего три. Продукция пользуется спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Отмечу высокий уровень автоматизации и комфортные условия для сотрудников, большинство из которых – мытищинцы, что особенно важно», - сказал Фомичев.

«RETAL» – социально-ориентированное предприятие. Его работники активно участвуют в жизни города. На встрече с Фомичевым они предложили ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие городского округа, среди них – благоустройство парков и скверов, дворов, строительство велосипедных дорожек.

«Очень интересная встреча, замечательные люди. Они мыслят современно, предлагают полезные инициативы для реализации. Округ меняется к лучшему и люди, живущие здесь, меняются вместе с ним», - отметил Мурзаков.

Также в ходе встречи работникам компании рассказали о переменах, которые произошли в Мытищах за последние годы, среди наиболее значимых – открытие новой гимназии, поликлиники, благоустройство более 200 дворов, набережной Яузы и Пироговского лесопарка.