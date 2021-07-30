РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В подмосковном Подольске семилетняя девочка с мамой подошли к пасущейся в стаде корове, она подняла голову и случайно задела ребенка рогами, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

На днях семья с двумя дочерьми была на пикнике в поле недалеко от своего частного дома. Рядом паслось небольшое стадо коров без присмотра. Девочка захотела погладить и покормить животных. Одна из коров подняла голову и задела лицо ребенка рогом. В Подольской областной клинической больнице (ПОКБ) ребенку с садинами и ранами на губах оказали медпомощь.

«В дежурную часть 5-го отдела полиции поступило сообщение из травмпункта ПОКБ об обращении к ним несовершеннолетней 2014 года рождения с ссадинами и ранами губы. Назначили проверку, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Родители претензий не имеют», - сказал сотрудник.