РИАМО - 30 июл. Сотрудникам кафе и ресторанов в Москве будет необходимо носить перчатки, когда они занимаются приготовлением еды и другими технологическими операциями, сообщает «Интерфакс».
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. При этом по-прежнему необходимо защищать органы дыхания маской или респиратором.
«Перчатки остаются обязательными только при проведении технологических операций», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.
Масочно-перчаточный режим ввели в Москве 12 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Накануне Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве быстро улучшается.
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30 ИЮЛЯ
- Сотрудникам столичных кафе пояснили, когда придется носить перчатки. Ранее в Москве отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Отмена обязательных QR‑кодов позитивно сказалась на обороте общепита в Москве. Данное решение повлияло и на повышение трафика в торговых центрах города.
- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.
- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.
- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.
- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.
- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.
- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.
- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.
- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.
- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.
- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.
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