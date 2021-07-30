РИАМО - 30 июл. По многочисленным просьбам бизнеса запуск системы контроля за деятельностью такси (КИС «АРТ»), которая будет действовать в Московском регионе, перенесли с 1 на 14 августа. При этом с 1 августа приоритет в распределении заказов будет отдаваться зарегистрированным в системе водителям, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее директор ассоциации «ТАМА», зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян попросил перенести сроки запуска КИС «АРТ». По его словам, некоторые индивидуальные предприниматели не могут подать документы на регистрацию в системе в срок, поскольку находятся не в Москве.

«Сейчас сезонный спад активности поездок, поэтому многие таксисты уехали из города и не имеют возможности подать документы в срок. Они просят дать им дополнительное время на подачу документов», — сказал Блудян.

Учитывая ситуацию, столичный Дептранс принял решение продлить время запуска системы до 14 августа.

КИС «АРТ» полностью готова к работе. Почти 97% всех активных московских и подмосковных таксистов, а сейчас это 60 тыс. человек, уже зарегистрировались в системе и получили цифровые профили. До 14 августа вся переданная информация будет уточняться.

Вместе с тем с 1 августа агрегаторы будут давать приоритет в распределении заказов тем таксистам, у которых уже есть цифровой профиль. Кроме того, субсидии на покупку машины будут выдаваться только зарегистрированным в системе.

В ведомстве добавили, что ввод КИС «АРТ» не повлияет на количество такси и цены на поездки.