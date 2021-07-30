РИАМО - 30 июл. Купание в столичных зонах отдыха «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» все еще запрещено из-за некачественной воды, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Вода в Серебряном Бору не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Купание здесь временно запрещено с 16 июля. Для отдыхающих установили предупреждающие таблички. Запрет на купание будет снят, когда качество воды улучшится.

В Москве открыты для купания 7 зон отдыха: озеро Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд (ВАО), Большой Садовый пруд (САО).

Также в начале сезона в столице были приняты в эксплуатацию 42 зоны отдыха без купания.

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