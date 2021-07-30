РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Сотрудники госавтоинспекции Люберец провели разъяснительную работу о важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения с посетителями автосалонов и водителями на автозаправочных станциях, сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы ГИБДД провели работу и по недопущению управления транспортным средством в состоянии опьянения. Напомним, что в с 5 по 31 июля текущего года проходит социальный раунд «Трезвый водитель», в период проведения которого инспекторы особое внимание уделяют водителям, с которыми проводят целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По итогам социального раунда «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции напомнили гражданам об административной ответственности за данный грубый вид нарушения, а также призвали их незамедлительно сообщать информацию о лицах, намеревающихся управлять транспортными средствами, будучи в состоянии опьянения с целью исключения несчастных случаев, отметив, что промедление и безразличие в данных вопросах может привести к трагедиям, а проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни.