РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Жители Подольска могут принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и помочь подготовить к школе детей из малообеспеченных семей, сбор подарков проводят до 30 августа, сообщает администрация округа.

В преддверии нового учебного года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Подольск совместно с ГБУ СО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ СО МО «Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» традиционно проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Акция направлена на оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Каждый желающий может помочь таким семьям и принести портфель-рюкзак, тетради, канцелярские товары, спортивную форму и школьную одежду.

Сбор подарков проводится до 30 августа по двум адресам: улица Литейная, 2, контактные телефоны: 8(496)757-69-67, 8(496)763-55-83, а также в микрорайоне Климовск, улица Заводская, 15/1, контактный телефон: 8(496)762-61-24.

Каждому жителю городского округа Подольск предлагают принять участие в благотворительной акции и помочь детям.