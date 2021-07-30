РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Ранее судимый житель подмосковной Балашихи украл велосипед стоимостью 15 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что неизвестный похитил ее велосипед, припаркованный у магазина на улице Юбилейная. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 36-летний местный житель.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.