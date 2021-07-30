РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. У двух собак и кошки в Подольске, проживающих в квартире и доме в СНТ, выявили подозрение на бешенство, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна собака проживала в квартире на улице Курганская, 4, другая - в доме на участке 187 в СНТ «37», а кошка - в квартире на бульваре 65-летия Победы, 5, корпус 2.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5» по телефону: 8(496)754-78-61.